В школе в Германии убит подросток

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недалеко от немецкого города Дортмунд ученик старшей школы убил одноклассника. Об этом сообщает Би-Би-Си со ссылкой на местную полицию.
Инцидент произошел утром 23 января в общеобразовательной школе в городке Люнен.
Сообщается, что 15-летний школьник ударил ножом 14-летнего. По данным газеты Bild, удар пришелся в шею.
Нападавший задержан, ведется следствие.-0-
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