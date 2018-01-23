В школе в Германии убит подросток

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недалеко от немецкого города Дортмунд ученик старшей школы убил одноклассника. Об этом сообщает Би-Би-Си со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел утром 23 января в общеобразовательной школе в городке Люнен.

Сообщается, что 15-летний школьник ударил ножом 14-летнего. По данным газеты Bild, удар пришелся в шею.

Нападавший задержан, ведется следствие.-0-