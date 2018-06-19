В шведском Мальме два человека погибли в результате стрельбы

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В шведском городе Мальме два человека погибли в результате стрельбы, сообщают информагентства со ссылкой на местную полицию.

Вооруженный неизвестный открыл стрельбу по людям, которые праздновали победу шведской сборной на футбольном матче чемпионата мира. Жертвами инцидента стали 18-летний и 29-летний мужчины. Они скончались в больнице от полученных ранений.

Полиция не рассматривает происшествие как теракт. Продолжаются поиски стрелка. Информация о возможных мотивах преступления пока не поступала.-0-