23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Швейцарии прошел референдум, на котором граждане страны голосовали об усилении контроля за импортом продуктов питания и о поддержке швейцарских фермеров. Об этом сообщает агентство The Associated Press 23 сентября.
На референдуме голосовали за требование к правительству способствовать продаже в стране качественных, экологически чистых продуктов питания. В частности, швейцарских инспекторов хотят обязать выезжать за границу для проверки качества продуктов.
Если импортная продукция не будет соответствовать швейцарским стандартам, ее нельзя будет импортировать.
В Швейцарии сторонники инициативы "Продовольственный суверенитет" недовольны сокращением количества швейцарских ферм. Инициатива требует повысить заработную плату фермерам.-0-
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