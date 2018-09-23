23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Швейцарии прошел референдум, на котором граждане страны голосовали об усилении контроля за импортом продуктов питания и о поддержке швейцарских фермеров. Об этом сообщает агентство The Associated Press 23 сентября.

На референдуме голосовали за требование к правительству способствовать продаже в стране качественных, экологически чистых продуктов питания. В частности, швейцарских инспекторов хотят обязать выезжать за границу для проверки качества продуктов.

Если импортная продукция не будет соответствовать швейцарским стандартам, ее нельзя будет импортировать.

В Швейцарии сторонники инициативы "Продовольственный суверенитет" недовольны сокращением количества швейцарских ферм. Инициатива требует повысить заработную плату фермерам.-0-