14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Швейцарии в ДТП с туристическим автобусом пострадали 13 человек, сообщает немецкая газета Bild.

Автобус направлялся из Германии в Италию, в салоне находились 25 человек. Авария произошла утром 14 октября в 20-и километрах от озера Лаго-Маджоре на границе Швейцарии и Италии. В результате ДТП пострадали 13 человек. Пострадавшим оказали первую медицинскую помощь.

По предварительным данным, автобус врезался в столб. О причинах ДТП не сообщается.-0-