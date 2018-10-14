14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Швейцарии в ДТП с туристическим автобусом пострадали 13 человек, сообщает немецкая газета Bild.
Автобус направлялся из Германии в Италию, в салоне находились 25 человек. Авария произошла утром 14 октября в 20-и километрах от озера Лаго-Маджоре на границе Швейцарии и Италии. В результате ДТП пострадали 13 человек. Пострадавшим оказали первую медицинскую помощь.
По предварительным данным, автобус врезался в столб. О причинах ДТП не сообщается.-0-
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