В Швеции неизвестный мужчина стрелял возле церкви

Инцидент со стрельбой произошел в шведском городе Арлов. В результате стрельбы погиб как минимум один человек. Об этом сообщил ряд новостных агентств.

Неизвестный мужчина начал вести огонь неподалеку от местной церкви. Вскоре он скрылся. Полиция оцепила район и предприняла меры к его розыску при помощи собак.

Как стало известно позднее стрелявший пытался ранить еще двух мужчин, но они не получили повреждений, поскольку были в бронежилетах.

Мотивы нападавшего установят после его задержания.