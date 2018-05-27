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В Сирии погибли четверо российских военных

В мире 27.05.2018 | 14:15
Фото AP
Фото AP
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27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четверо российских военных погибли в Сирии в результате огня боевиков, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Двое российских советников, управлявшие огнем сирийской батареи, погибли на месте. Еще пятеро военных были ранены, двое из них скончались.

По данным Минобороны, бой произошел в провинции Дейр эз-Зор в темное время суток - артиллерийскую батарею сирийских правительственных войск атаковали несколько мобильных групп террористов. Сирийские военнослужащие вместе с прикомандированными из состава аппарата военных советников российскими военнослужащими приняли бой, отметили в Минобороны. Во время боя военнослужащие уничтожили 43 террориста и 6 автомобилей с установленным на них крупнокалиберным вооружением.-0-

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Сирия, смерть
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