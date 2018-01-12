В Софии эвакуируют штаб-квартиру болгарского председательства в ЕС

12 января, София /БЕЛТА - ТАСС/. Посетители и персонал Национального дворца культуры в Софии, где 12 января прошли основные мероприятия болгарского председательства в Совете ЕС с участием руководителей Еврокомиссии и членов болгарского правительства, эвакуируются.
Как сообщает Болгарское национальное телевидение, в адрес специальных служб около 18.00 (19.00 мск) поступил сигнал о заложенном в здании взрывном устройстве.
Полиция проводит проверку сообщения.-0-
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