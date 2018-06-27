В США 17 штатов подали в суд на администрацию Трампа из-за разлучения семей мигрантов

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генпрокуроры из 17 штатов и округа Колумбия подали в суд на администрацию Трампа из-за политики разъединения родителей с детьми, которые незаконно пересекают границу США с Мексикой. Об этом сообщает Fox News.

Time поместил на обложку коллаж с Трампом и плачущей девочкой-мигранткой Коллаж американского лидера и маленькой девочки размещен на красном фоне. Также на обложке есть подпись "Добро пожаловать в Америку". Журнал с такой обложкой должен выйти 2 июля.

Совместный иск был подан в федеральный суд в Сиэтле. В нем приняли участие американские штаты Массачусетс, Калифорния, Делавэр, Айова, Иллинойс, Мэриленд, Миннесота, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Нью-Мексико, Северная Каролина, Орегон, Пенсильвания, Род-Айленд, Вермонт, Виргиния, Вашингтон. Генеральные прокуроры всех штатов - демократы.

"Практика этой администрации по разделению семей - жестокая, если говорить просто. Кажется, каждый день администрация выпускает новые противоречивые правила и полагается на новые противоречивые обоснования. Но нельзя забывать: в подвешенном состоянии оказываются жизни реальных людей", - отмечается в заявлении генпрокурора Нью-Джерси Гурбира Грюала.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, по которому государственные органы должны прекратить практику разделения семей мигрантов. В исковом заявлении штатов указывается, что в данном распоряжении не говорится о возвращении детей, которых американские власти уже изъяли у мигрантов.

По данным администрации президента США, в Департаменте здравоохранения и социальных служб числятся 2 053 ребенка мигрантов. На сегодня 522 ребенка были или возвращены в семьи, или попали к опекунам.

В апреле 2018 года министр юстиции США Джефф Сешнс объявил о начале политики "нулевой толерантности" к нарушителям миграционного законодательства, в том числе к тем, кто переходит границу с детьми. Задержанных родителей в обязательном порядке заключают под стражу и привлекают к уголовной ответственности. Их детей отправляют в специальные центры содержания, поскольку по американским законам они не могут быть арестованы. В результате, согласно данным Министерства внутренней безопасности США, в период с 19 апреля по 31 мая были разлучены с родителями почти 2 тыс. детей, что вызвало волну критики со стороны политических противников Дональда Трампа - демократов, а также ряда его однопартийцев и международной общественности.

В поддержку детей мигрантов, насильно разлученных со своими родителями, выступила также первая леди США Меланья Трамп. Ее пресс-секретарь Стефани Гришем сообщила телеканалу CNN, что "госпоже Трамп больно смотреть на то, как детей разлучают с семьями". Супруга американского президента назвала подобную практику ошибочной.-0-