В США арестован диспетчер аэропорта за покупку самодельной бомбы

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США арестован диспетчер международного аэропорта Шарлотт Дуглас за покупку самодельной бомбы, сообщают информагентства.
Бомбу приобрел 30-летний Пол Дандан у своего соседа, который ее изготовил и первоначально собирался сам использовать. Однако позже он передумал и отдал взрывное устройство Полу Дандану. Полиция города Шарлотт задержала обоих фигурантов, им предъявлены обвинения в изготовлении, приобретении и транспортировке оружия массового поражения.
К следствию подключились агенты ФБР. Мотивы преступников пока не ясны. У задержанного диспетчера отозван доступ к объектам аэропорта.-0-
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