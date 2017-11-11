В США арестован диспетчер аэропорта за покупку самодельной бомбы

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США арестован диспетчер международного аэропорта Шарлотт Дуглас за покупку самодельной бомбы, сообщают информагентства.

Бомбу приобрел 30-летний Пол Дандан у своего соседа, который ее изготовил и первоначально собирался сам использовать. Однако позже он передумал и отдал взрывное устройство Полу Дандану. Полиция города Шарлотт задержала обоих фигурантов, им предъявлены обвинения в изготовлении, приобретении и транспортировке оружия массового поражения.

К следствию подключились агенты ФБР. Мотивы преступников пока не ясны. У задержанного диспетчера отозван доступ к объектам аэропорта.-0-