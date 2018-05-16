В США из-за непогоды более 400 тыс. человек остались без света

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ливневые дожди и шквалистый ветер обрушились на северо-восток США, без света остались более 400 тыс. человек, сообщают информагентства.

Удар стихии пришелся на штаты Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания и Коннектикут. Порывы ветра здесь достигают 35 м/сек. Население предупредили о возможности возникновения торнадо.

Непогода внесла коррективы в транспортное сообщение в регионе. Так, приостановлено движение пригородных поездов в Нью-Йорке, из-за чего на Центральном вокзале города скопилось несколько тысяч пассажиров.

Синоптики прогнозируют, что сильные дожди будут продолжаться на северо-востоке США в течение всей недели.-0-