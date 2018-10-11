В США из-за урагана "Майкл" погибли 2 человека

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ураган "Майкл" принес первые жертвы в США и оставил без электричества более 500 тыс. человек, сообщает BBC.

Ураган "Майкл", наиболее мощный за последние 25 лет во Флориде, прошел через акваторию Мексиканского залива и достиг суши на северо-западе штата. Скорость ветра в эпицентре урагана достигала 250 км/ч. Если бы она была на 3 км/ч выше, то шторму присвоили бы самую мощную пятую категорию.

Последствиями шторма стали многочисленные разрушения, затопленные пляжи и поваленные деревья. Власти информируют, что по меньшей мере два человека были убиты упавшими деревьями. Шторм оставил без электричества почти 500 тыс. человек во Флориде, Алабаме и Джорджии, информируют экстренные службы.

Во время прохождения "Майкла" через Центральную Америку погибли 13 человек: шесть в Гондурасе, четыре в Никарагуа и три в Сальвадоре.

Ураган "Майкл" является третьим по мощности за всю историю метеонаблюдений в США.-0-