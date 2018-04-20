В США казнили самого пожилого за последние 42 года заключенного

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском штате Алабама казнили 83-летнего Уолтера Лероя Муди, признанного виновным в организации взрывов, повлекших за собой человеческие жертвы, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The New York Times.
Уолтер Лерой Муди являлся самым пожилым заключенным, казненным в США с 1976 года, когда Верховный суд восстановил эту меру наказания на большей части территории страны.
Во время следствия было установлено, что Муди отправлял по почте посылки с бомбами. При срабатывании одного из устройств был убит окружной судья, при другом взрыве погиб темнокожий юрист. Кроме того, он рассылал письма с угрозами.
Казнь Уолтера Лероя Муди стала восьмой с начала 2018 года в США. На сегодняшний день смертная казнь разрешена в 31 американском штате. По состоянию на 1 июля 2017 года приведения ее в исполнение ожидали в США 2817 человек. В период с 1976 года по 9 апреля 2018 года в США, по подсчетам организации Death Penalty Information Center, были казнены 1472 человека.-0-
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