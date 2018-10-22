В США на вечеринке обрушился пол: более 30 пострадавших

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 30 человек пострадали из-за обрушения пола во время частной вечеринки в Южной Каролине, США. Об этом сообщает CNN.

Студенческая вечеринка проходила в клубе, расположенном в одном из зданий жилого комплекса в американском городе Клемсон. В разгар вечера отдыхающие так активно танцевали и веселились, что перекрытия не выдержали, и пол у них буквально ушел из-под ног. Люди упали с высоты в несколько метров в подвал, после чего всех охватила паника, началась давка. Обошлось без жертв. Около 30 участников вечеринки были госпитализированы с переломами и рваными ранами. Травм, угрожающих жизни, никто не получил.

После случившегося жилой комплекс, где расположен клуб, был частично эвакуирован. Полиция начала расследование.-0-