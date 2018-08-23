В США опубликовали видео сброса ядерной бомбы с истребителя F-15

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сандийские национальные лаборатории (США) опубликовали видео сброса ядерной бомбы B61-12 без боеголовки с истребителя четвертого поколения F-15E Strike Eagle.
Испытания проходили 11 июля 2017 года в пустыне Невады на полигоне Тонопа, но видео компания обнародовала только сейчас.
Летные испытания американской ядерной бомбы включали в себя два сброса B61 со средней и малой высот.
На кадрах представлена вся последовательность проведения тестовых полетов бомбы. По словам авторов видео, в испытаниях использовались диагностика и современное моделирование ситуации. Отмечается, что испытания прошли штатно и были безопасными.-0-
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