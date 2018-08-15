В США опубликован доклад о фактах растления священниками Пенсильвании более тысячи детей

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском штате Пенсильвания за последние 70 лет католические священники развратили более тысячи детей. Такие данные содержатся в опубликованном докладе большого жюри присяжных, сообщает британская служба новостей ВВС.

Расследование в отношении фактов педофилии проходило на протяжении 1,5 года и затронуло шесть самых больших епархий штата - Алентаун, Ири, Гринсбург, Харрисбург, Питтсбург и Скрентон. За это время было проверено 2 млн внутренних докладных записок и отчетов по поводу заявлений о незаконных действиях священников.

В ходе расследования многие жертвы утверждали, что их опаивали или использовали методы манипуляции. Некоторые вспоминали, что их били родные, так как отказывались верить их рассказам.

Уйти от ответственности многим педофилам помогли лазейки в местном законодательстве штата. Так, в Пенсильвании люди, ставшие жертвами растления до наступления совершеннолетия, могут подавать гражданские иски до достижения 30 лет, уголовные иски - до 50. Самому пожилому человеку, ставшему жертвой насилия в церкви в детском возрасте, исполнилось 83 года.

В связи с эти большое жюри присяжных призвало изменить закон, чтобы позволить более пожилым жертвам подавать судебные иски против епархий за действия и увечья, нанесенные им в детстве.

Отмечается, что это одно из самых крупных расследований, которые проводились на территории США. В докладе указывается, что на поверку цифры могут оказаться в несколько раз выше, чем удалось выяснить следователям.-0-