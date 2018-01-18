В США помощник шерифа застрелил подростка в суде

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время слушаний в США произошла трагедия. Помощник шерифа застрелил подростка в суде, который проходил в американском городе Колумбусе (штат Огайо). Об этом сообщают информагентства.
Дело в отношении 16-летнего Джозефа Хейнса об угрозах применения огнестрельного оружия слушалось днем 17 января в суде по делам несовершеннолетних. Возник конфликт. Подросток и его семья сбили помощника шерифа с ног и стали наносить ему удары. Правоохранитель был вынужден открыть огонь и попал в подсудимого. Подросток был экстренно госпитализирован, однако спасти его жизнь медикам не удалось.
Согласно информации местного телеканала WCPO, помощника шерифа также доставили в больницу с травмами, его жизни ничего не угрожает.-0-
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