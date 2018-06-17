В США произошла стрельба на выставке

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском городе Трентон (штат Нью-Джерси) произошла стрельба на выставке Art All Night, один человек погиб, сообщают информагентства.
Правоохранительные органы подтвердили гибель одного человека, точное число раненых пока не установлено. Несколько пострадавших госпитализированы, проводятся операции.
ЧП произошло 17 июня около 10.00 по московскому времени. Причины случившегося пока неизвестны. Полиция сообщает о нескольких подозреваемых, которые могли открыть стрельбу на мероприятии. По некоторым данным, на выставке оказался полицейский, находившийся не при исполнении, который начал стрелять в ответ. Правоохранители выясняют, от чьего выстрела погиб человек.-0-
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