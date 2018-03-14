В США тысячи школьников участвуют в акциях, требуя прекратить инциденты со стрельбой

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тысячи школьников в ряде американских городов сегодня принимают участие в маршах с требованием предотвратить новые инциденты со стрельбой в школах, подобные тому, который произошел ровно месяц назад в городе Паркленд (штат Флорида) и унес жизни 17 человек. Об этом сообщает ТАСС.

Крупнейшие акции проходят в Атланте (штат Джорджия), Вашингтоне, Детройте (штат Мичиган), Майами (штат Флорида), Нью-Йорке и Чикаго (штат Иллинойс). Как ожидается, в ближайшие часы манифестации состоятся в Сан-Франциско (штат Калифорния), Сиэтле (штат Вашингтон) и Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

Одним из главных организаторов демонстраций выступает общественное объединение под названием Women's March, которое ранее провело десятки акций в защиту прав женщин.

Согласно прогнозу организаторов, в целом в маршах должны принять участие около 185 тыс. человек из 3 тыс. школ. Согласно задумке, каждая из демонстраций должна длиться не менее 17 минут - в память о 17 погибших в Паркленде.

В числе требований демонстрантов введение запрета в США на продажу штурмовых винтовок и магазинов увеличенной емкости под патроны, ужесточение проверок для желающих купить оружие. Манифестанты также выступают против реализации программ, предполагающих обучение учителей стрельбе и ношение ими оружия в школах.

Огонь в школе Паркленда 14 февраля открыл 19-летний Николас Круз, ее бывший ученик, исключенный за нарушения дисциплины. Молодой человек был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, которая используется американской полицией и продается в охотничьих магазинах. По данным СМИ, он смог легально приобрести оружие, хотя ранее проходил лечение в психиатрической клинике.-0-