В США умер один из основателей Microsoft

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США умер программист и бизнесмен Пол Аллен, который вместе с Биллом Гейтсом основал Microsoft. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Пол Аллен умер на 66 году жизни. В октябре у него диагностировили лимфому.

Билл Гейтс был школьным другом Пола Аллена. В 1975 году они основали Microsoft . Вскоре Аллен покинул компанию, сохранив часть ее акций, и занялся инвестированием в другие технологические компании.

В списке миллиардерoв Forbes 2018 года бизнесмен занимал 44-е место. Его состояние оценивалось в $20,5 млрд.-0-