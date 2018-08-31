В США в высокогорные водоемы рыбу заселяют с самолетов

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Органы охраны американского штата Юта живую рыбу в высокогорные озера доставляют с помощью самолетов. Видео этого процесса публикует Vuzeenews News.
Власти Юты объясняют свои действия тем, что до озер, которые находятся в горах, довезти рыбу, чтобы выпустить в воду, иным способом сложно.
При доставке с помощью самолетов выживает 95-99% особей рыбы. Это намного больше, чем при доставке на автомобилях.-0-
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