В США засняли самолет, "загорающий" на пляже

Пилот совершил аварийную посадку на острове Лонг-Айленд (Нью-Йорк). Он посадил небольшой частный самолет "на спину".

Small plane flips and lands on a Long Island, New York beach while attempting to make an emergency landing. No serious injuries reported.