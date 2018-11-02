В США женщину наши в кювете через шесть дней после аварии

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском штате Аризона 53-летняя женщина шесть дней пролежала в кювете после ДТП, сообщает сайт The Wickenburg Sun.
Возле Викенбурга на одной из автодорог женщина не справилась с управлением, пробила ограждение и упала с высоты 15 м в кювет. Ее спасло то, что автомобиль застрял в кроне дерева.
Свидетелей ДТП не оказалось. Несколько дней женщина провела в автомобиле на дереве, затем выбралась из него, но была так слаба, что не смогла идти.
Через 6 дней сотрудник технического обслуживания автодорог Аризоны обнаружил пробоину в ограждении, а затем нашел на дереве автомобиль.
Сотрудники общественной безопасности штата обыскали машину, но никого в ней не нашли. В пятистах м от места аварии они обнаружили тяжело раненую женщину, оказали ей первую медицинскую помощь и вызвали санитарный вертолет, который доставил ее в больницу.-0-
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