В Стокгольме возле станции метро прогремел взрыв

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Стокгольме возле станции метро "Ворбю" прогремел взрыв, сообщают информагентства.
Серьезные ранения получил 60-летний мужчина, который подобрал с земли предмет близ станции метро. Мужчина доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Как сообщается, с ним находилась его 45-летняя спутница, она также пострадала.
Место происшествия оцеплено. Здесь находятся врачи. Станция метро и прилегающая к ней площадь заблокированы.-0-
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