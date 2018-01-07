В Стокгольме возле станции метро прогремел взрыв

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Стокгольме возле станции метро "Ворбю" прогремел взрыв, сообщают информагентства.

Серьезные ранения получил 60-летний мужчина, который подобрал с земли предмет близ станции метро. Мужчина доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Как сообщается, с ним находилась его 45-летняя спутница, она также пострадала.

Место происшествия оцеплено. Здесь находятся врачи. Станция метро и прилегающая к ней площадь заблокированы.-0-