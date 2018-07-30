В Таджикистане автомобиль въехал в группу иностранных велотуристов, погибли 4 человека

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестный на автомобиле 29 июля наехал на группу иностранных туристов из семи человек, путешествовавших на велосипедах в Дангаринском районе Хатлонской области Таджикистана, сообщают информагентства со ссылкой на МВД Таджикистана.

Трое туристов погибли на месте, еще один впоследствии скончался в больнице. Среди погибших двое граждан США, гражданин Швейцарии и гражданин Нидерландов. Водитель скрылся с места происшествия.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы МВД Таджикистана Рамазона Рахимзода, местные власти не исключают версию о теракте в этом деле. "В настоящее время рассматриваются версии ДТП, разбойного нападения и грабежа, убийства. Также не исключается версия террористического акта", - сказал глава МВД.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил соболезнования президентам США и Швейцарии Дональду Трампу и Алену Берсе, а также королю Нидерландов Виллем-Александру в связи с гибелью граждан этих стран в результате наезда автомобиля, сообщила пресс-служба главы Таджикистана.-0-