В Таиланде четвертые сутки ищут пропавших в пещере юных футболистов

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Таиланде уже четверо суток идут поиски пропавших в пещере Кхао Луанг 12 юных футболистов от 11 до 16 лет и их 25-летнего тренера. Об этом сообщает Би-Би-Си.

Согласно предварительной версии, люди оказались заблокированы в пещере из-за наводнения. Проведение поисково-спасательных работ осложняют не стихающие в этом районе ливни. Спасатели пытаются найти еще один вход в пещеру, так как главный оказался заблокирован из-за поднимающейся воды.

Связь с группой подростков была потеряна. Вместе с тем 23 июня возле входа в пещеру Кхао Луанг были найдены мотоцикл и 11 велосипедов. Также возле транспорта находились рюкзаки и спортивный инвентарь.

Спасатели попытались откачать воду из затопленных участков пещеры, но безрезультатно: после того как в ночь на 27 июня дожди усилились и уровень воды в пещере значительно поднялся. Спасатели применяют дрон, оснащенный тепловизором, но из-за низких облаков он не может работать на необходимой высоте. В поиске пропавших помогают десятки волонтеров - в основном это дайверы, имеющие опыт работы в затопленных пещерах.

Во время сезона дождей, который в Таиланде продолжается с июня по октябрь, уровень воды в пещере может подниматься до 5 м. Однако в пещерном комплексе есть незатопляемые сухие камеры, в одной из которых и может находиться пропавшая группа. Велика вероятность, что дети и тренер живы. 26 июня водолазы сообщали, что обнаружили в пещере свежие следы.

Как сообщает ТАСС, принцесса Таиланда Чулапхон Валайлак передала 500 тыс. батов ($15 тыс.) на поиски пропавших в пещере Кхао Луанг школьников. Эти средства пойдут на закупку медикаментов и необходимых припасов для поисково-спасательной операции. В ближайшие часы на место происшествия должны прибыть трое специалистов из Великобритании. Их самолет уже приземлился в Бангкоке, откуда они отправились в провинцию Чианграй, где пропали 13 человек.

Пещера Кхао Луанг простирается почти на 10 км и имеет несколько входов и выходов.-0-