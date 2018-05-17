В Таиланде туристов внесут в базу данных Минобороны

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сведения об иностранных гражданах, находящихся на территории Таиланда, будут вноситься в специальную базу данных Минобороны страны. Нововведение должно способствовать повышению уровня национальной безопасности, сообщает ТАСС, ссылаясь на местную прессу.
В настоящее время разработка специального ресурса, которым будут пользоваться сотрудники силовых ведомств, пока не завершена. Министерства туризма и спорта, а также социального развития и общественной безопасности собирают информацию о местах проживания иностранцев на территории страны.
Пока неизвестно, как подобная мера отразится на пребывании туристов в Таиланде. В настоящее время иностранные граждане должны сообщать властям текущий адрес проживания не только при въезде в страну, но и через каждые 90 дней пребывания. За несоблюдение этого требования им грозит штраф.
Таиланд пользуется огромной популярностью среди иностранцев. В прошлом году королевство посетило рекордное количество туристов - 35,4 млн.-0-
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