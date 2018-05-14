В Таиланде узаконили операции с криптовалютами

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Закон, регулирующий оборот криптовалют и цифровых активов, вступил в силу в Таиланде, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Bangkok Post.
Закон был опубликован официальной печатью королевства 13 мая и в этот же день вступил в силу. Согласно документу, в течение 90 дней все лица, осуществляющие операции по продаже криптовалют, должны получить регистрацию в специальной комиссии по безопасности при таиландской фондовой бирже.
Как пояснили в минфине Таиланда, принятие закона направлено на обеспечение всестороннего регулирования криптовалют и цифровых токенов, а также на предотвращение отмывания денег, уклонения от уплаты налогов.-0-
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