В Таиланде задержали туристку из РФ за сбор кораллов

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На острове Пхукет (Таиланд) взяли под стражу туристку из России, обвинив ее в нарушении законодательства по защите морских ресурсов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету "Пхукет ньюс".

Отмечается, что 20-летняя девушка была арестована 1 февраля, сейчас она ожидает суда. В бунгало на пляже Карон, в котором проживала туристка, правоохранители нашли несколько морских кораллов.

Инспекторы провели обыск в бунгало россиянки после того, как поступила жалоба от местной жительницы, что она якобы видела туристку на пляже за чисткой кораллов с помощью средства для дезинфекции туалета.

Задержанной грозит штраф в 20 тыс. батов (свыше $600) или тюремное заключение сроком до года.-0-