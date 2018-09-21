21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Танзании из-за крушения парома объявлен четырехдневный траур, сообщает французское агентство France-Presse.

Лукашенко направил соболезнование в связи с крушением парома в Танзании Глава государства подчеркнул, что в Беларуси с глубокой болью и печалью восприняли известие о трагической гибели людей в результате крушения парома на озере Виктория.

Соответствующее решение принято главой страны Джоном Магуфули, он также распорядился об аресте владельцев компании, которая владела судном.

По последней информации, погибшими при крушении парома на озере Виктория считаются 136 человек. Всего на момент крушения там находилось около 400 пассажиров, хотя он был рассчитан на одновременную перевозку не более 100 человек. Судно перевернулось недалеко от места, где оно должно было пришвартоваться. Большинство пассажиров в ожидании выхода скопилось на одном борту, после чего оно перевернулось.-0-