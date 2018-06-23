В Татарстане от взрыва газа погиб человек

Один из пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме в Татарстане скончался в больнице. Всего были госпитализированы восемь человек, еще двое обратились к врачам по поводу ситуационного стресса. В тяжелом состоянии женщина, извлеченная из-под завалов, и 13-летний ребенок. Состояние остальных пострадавших - средней степени тяжести.
Инцидент произошел в городе Заинск.
Взрыв, по информации МЧС, прогремел в одной из квартир, когда рабочие монтировали натяжной потолок. В результате разрушены четыре квартиры на четвертом и пятом этажах.
Были эвакуированы 16 человек. В доме повреждены перекрытия на четвертом и пятом этажах.
По информации МЧС, угрозы обрушения дома нет.
Правоохранители начали проверку исправности газового оборудования.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3275 BYN
|2.32 BYN
|2.33 BYN
|USD
|1.9961 BYN
|1.992 BYN
|1.997 BYN
|RUB
|3.1586 BYN
|3.152 BYN
|3.16 BYN