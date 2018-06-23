В Татарстане от взрыва газа погиб человек

Один из пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме в Татарстане скончался в больнице. Всего были госпитализированы восемь человек, еще двое обратились к врачам по поводу ситуационного стресса. В тяжелом состоянии женщина, извлеченная из-под завалов, и 13-летний ребенок. Состояние остальных пострадавших - средней степени тяжести.

Инцидент произошел в городе Заинск.

Взрыв, по информации МЧС, прогремел в одной из квартир, когда рабочие монтировали натяжной потолок. В результате разрушены четыре квартиры на четвертом и пятом этажах.

Были эвакуированы 16 человек. В доме повреждены перекрытия на четвертом и пятом этажах.

По информации МЧС, угрозы обрушения дома нет.

Правоохранители начали проверку исправности газового оборудования.