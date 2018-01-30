В Тбилиси в метро рухнул потолок, есть пострадавшие

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Тбилиси на станции метро "Варкетили" обрушился подвесной потолок. Об этом сообщает портал Грузия Online со ссылкой на Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

В результате инцидента, согласно разным данным, пострадали от трех до семи человек.

На месте происшествия работают спасательные группы.-0-