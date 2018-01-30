В Тбилиси в метро рухнул потолок, есть пострадавшие

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Тбилиси на станции метро "Варкетили" обрушился подвесной потолок. Об этом сообщает портал Грузия Online со ссылкой на Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
В результате инцидента, согласно разным данным, пострадали от трех до семи человек.
На месте происшествия работают спасательные группы.-0-
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