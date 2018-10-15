В Техасе при стрельбе пострадали два ребенка и двое взрослых

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Техасе в результате стрельбы у магазина пострадали два ребенка и двое взрослых, сообщает местное издание Fort Worth Star-Telegram.
Инцидент подтвердили в полиции американского города Форт-Уэрт. Серьезно ранены двое трехлетних детей, состояние одного из взрослых также оценивается как серьезное. Все пострадавшие доставлены в больницы.
Огонь вел неизвестный мужчина из автомобиля, его разыскивает полиция.-0-
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