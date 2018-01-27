В Тихом океане бесследно пропало судно с 50 пассажирами

В водах Океании бесследно исчез паром "Бутираои". Спасатели начали поисковые работы еще 18 января в территориальных водах Кирибати. Известно, что паром должен был прибыть в пункт назначения 20 января.
Когда поиски не принесли результатов, судно признали пропавшим без вести. Однако поиски продолжают вести службы Новой Зеландии, Фиджи и Кирибати.
"Бутираои" следовало пройти 240 км между островами Океании. Корабль представляет собой 17,5-метровый деревянный катамаран, возможно имевший проблемы с движущим винтом.
Катамаран отправился от острова Ноноути и следовал в Тараву.
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