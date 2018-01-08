В Тюмени сгорел девятиэтажный дом, погиб один человек

Вечером 8 января стало известно о сильном пожаре в одной из тюменских многоэтажек. Информагентства сообщили, что пламя охватило девятиэтажный жилой дом.

Прибывшие на место происшествия спасатели незамедлительно приступили к тушению пожара и вскоре его удалось сбить. Также стало известно об одном погибшем и как минимум одном пострадавшем.

Эксперты сошлись во мнении, что причиной сильного возгорания стал горючий утеплитель, которым покрыли фасад здания. Пламя было такой силы, что охватило весь дом сверху донизу и его наблюдали за несколько километров от места происшествия.

В момент возгорания в здании находилось свыше 160 человек. Известно, что оно раньше было общежитием семейного типа, позднее переделанным в жилой дом.

Жильцов эвакуировали прямо из окон при помощи подъемника. Большинство квартир, расположенных на верхних этажах, выгорели дотла. Если бы не слаженные действия пожарных, жертв было бы гораздо больше.

Вероятнее всего пожар начался в квартире на восьмом этаже, именно мужчину из нее не удалось спасти.

Прокуратура Тюменской области начала проверку по факту пожара. Возбуждено уголовное дело по статье "поджог".