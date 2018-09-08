В Турции автобус съехал в кювет, 6 человек погибли

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Турции пассажирский автобус потерял управление и съехал в кювет, 6 человек погибли, пострадавшими числятся 44 человека, сообщают РИА-Новости со ссылкой на турецкую газету Cumhuriyet.

ДТП произошло утром 8 сентября на трассе Анкара-Аксарай. Водитель не справился с управлением, в 15-и км от Аксарая автобус съехал в кювет. В момент аварии в салоне находились 46 пассажиров, водитель и три сотрудника автобусной компании.

Пострадавшие доставлены в лечебные учреждения, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии.-0-