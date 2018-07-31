В Турции для посещения откроют объект наследия ЮНЕСКО

31 июля, Денизли /БЕЛТА - Агентство Анадолу/. Туристы с сентября нынешнего года получат доступ к вратам "Плутониум" ("Врата в ад"), находящимся на территории античного города Иераполь в турецком Памуккале (провинция Денизли) и включенным в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО .
В античных источниках их называют "Вратами в Аид" (в древнегреческой мифологии бог подземного царства мёртвых и название самого царства мёртвых. - Прим. БЕЛТА).
Сам античный город Иераполь ("Святой город") является одной из достопримечательностей Памуккале. Город основал во 2 веке до нашей эры пергамский царь Эвмен II. Первые археологические раскопки здесь были проведены в 1957 году итальянскими археологами.
Врата "Плутониум" были обнаружены итальянскими археологами во главе с Франческо Д'Андриа во время реконструкции геотермальных источников в 2013 году.
Работы по реставрации археологического объекта находятся на последнем этапе. В соответствии с оригиналом перед вратами будут воссозданы статуи бога Аида и трехглавого пса Цербера, после чего в сентябре ворота будут открыты для туристов.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3222 BYN
|2.322 BYN
|2.326 BYN
|USD
|1.9916 BYN
|1.982 BYN
|1.987 BYN
|RUB
|3.1724 BYN
|3.171 BYN
|3.185 BYN