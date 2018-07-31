В Турции для посещения откроют объект наследия ЮНЕСКО

31 июля, Денизли /БЕЛТА - Агентство Анадолу/. Туристы с сентября нынешнего года получат доступ к вратам "Плутониум" ("Врата в ад"), находящимся на территории античного города Иераполь в турецком Памуккале (провинция Денизли) и включенным в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО .

В античных источниках их называют "Вратами в Аид" (в древнегреческой мифологии бог подземного царства мёртвых и название самого царства мёртвых. - Прим. БЕЛТА).

Сам античный город Иераполь ("Святой город") является одной из достопримечательностей Памуккале. Город основал во 2 веке до нашей эры пергамский царь Эвмен II. Первые археологические раскопки здесь были проведены в 1957 году итальянскими археологами.

Врата "Плутониум" были обнаружены итальянскими археологами во главе с Франческо Д'Андриа во время реконструкции геотермальных источников в 2013 году.

Работы по реставрации археологического объекта находятся на последнем этапе. В соответствии с оригиналом перед вратами будут воссозданы статуи бога Аида и трехглавого пса Цербера, после чего в сентябре ворота будут открыты для туристов.-0-