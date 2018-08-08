В Турции из-за длительных дождей рухнуло четыре моста

В районе города Унье провинции Орду на севере Турции произошло обрушение четырех мостов. Об этом сообщил мэр города Ахмет Чамъяр в эфире телеканала NTV.
После ливней рухнуло сразу четыре моста, риск обрушения еще одного остается до сих пор. Информации о погибших пока нет. Четыре человека были госпитализированы с переломами. 165 человек с местной текстильной фабрики нуждаются в эвакуации. Сейчас этим занимаются команды спасателей при помощи вертолетов.
Движение на основной автотрассе на севере Турции, расположенной вдоль черноморского побережья, перекрыто в обе стороны "для предосторожности".
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