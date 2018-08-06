В Турции создают природный подземный музей

6 августа, Анкара /БЕЛТА - Агентство Анадолу/. В Турции реализуется проект подземного природного музея, создаваемый на территории одного из главных центров культурного, исторического и природного туризма страны - Каппадокии.
Природный музей, получивший название "Музей Каппадокии", создается в районе скал долины Перибаджалары ("Камины фей") недалеко от района Аванос. Он будет располагаться между туфовыми скалами, образовавшимися миллионы лет назад в результате извержения вулканов Эрджиес, Хасандаг и Гюллюдаг.
В музее будут этнографические и тематические экспозиции, посетители смогут совершить путешествия в прошлое Анатолии.
Площадь открытой части музея составит 50 тыс. кв.м, закрытой - 7 тыс. кв.м.
Комплекс будет располагаться в 15 минутах езды от Национального парка Гереме, долины Пашабаг, музея под открытым небом Зельве и крепости Учхисар - наиболее посещаемых туристами мест Каппадокии. Стоит отметить, что национальный парк Гереме, расположившийся в центральной части Каппадокии, вместе с каппадокийскими пещерными поселениями, входит в список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.
"Уверен, что музей войдет в список самых популярных в Турции. Его открытие намечено на 2019 год. Музей не будет иметь аналогов в мире",- сказал директор музея провинции Невшехир Мурат Гюльяз.
Работы по созданию музея начались в январе 2018 года.-0-
Фото агентства Анадолу
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