В Турции в ДТП с рейсовым автобусом погибли 7 человек

18 сентября, Афьонкарахисар /БЕЛТА - Агентство Анадолу/. В Турции из-за аварии рейсового автобуса погибли 7 человек, еще 28 получили ранения, сообщает местная полиция.

ДТП произошло рано утром на трассе Афьонкарахисар-Анталья. Рейсовый автобус выехал за пределы дороги и упал в пролегающий вдоль трассы осушенный водоотводной канал.

Все пострадавшие направлены в близлежащие больницы. Причины ДТП устанавливаются.-0-