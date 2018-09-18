В Турции в ДТП с рейсовым автобусом погибли 7 человек

18 сентября, Афьонкарахисар /БЕЛТА - Агентство Анадолу/. В Турции из-за аварии рейсового автобуса погибли 7 человек, еще 28 получили ранения, сообщает местная полиция.
ДТП произошло рано утром на трассе Афьонкарахисар-Анталья. Рейсовый автобус выехал за пределы дороги и упал в пролегающий вдоль трассы осушенный водоотводной канал.
Все пострадавшие направлены в близлежащие больницы. Причины ДТП устанавливаются.-0-
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