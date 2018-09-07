В Турции вертолет упал в море вблизи Стамбула

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вертолет потерпел крушение в акватории Мраморного моря недалеко от Стамбула, сообщает местный телеканал NTV.

Как сообщается, в момент падения на борту находилось два человека. Их спасли рыбаки.

По словам губернатора Стамбула Васипа Шахина, пострадавшие получили незначительные травмы и сейчас находятся в больнице.

Сейчас на месте проводят проверку для установления всех причин аварии.-0-