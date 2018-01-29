В Турции задержаны более 300 человек за пропаганду терроризма в соцсетях

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники сил безопасности Турции задержали 311 человек по подозрению в пропаганде терроризма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МВД Турции.
Отмечается, что задержанные занимались пропагандой терроризма в соцсетях.
Генштаб турецких ВС объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против отрядов "Сил народной самообороны" (СНС, входят в состав вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии") и партии "Демократический союз" (ДС) в Африне, где проживает порядка 1,5 млн курдов и беженцев из других областей Сирии. Эти организации Анкара считает террористическими.-0-
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