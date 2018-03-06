В учениях ОДКБ не планируется применять новые виды российских вооружений - начштаба

6 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В учениях ОДКБ не планируется применять новые виды российских вооружений, которые были представлены президентом РФ в его недавнем послании парламенту. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Москве начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нет, конечно, не планируется", - сказал Анатолий Сидоров, отвечая на вопрос о возможности применения новейших образцов российских вооружений в учениях ОДКБ.

"Потому что мы проводим учения на конкретных территориях, конкретных регионах коллективной безопасности. А те типы, образцы вооружений, о которых было сказано в послании, - это относится к стратегическому, а тем более еще и к ядерному оружию. Конечно, не планируется. Это прерогатива совершенно другая", - пояснил начальник Объединенного штаба ОДКБ. -0-