В Украине запрещен доступ к сайтам ведущих российских телеканалов

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине запрещен доступ к сайтам ведущих российских телевизионных каналов. Как сообщает ТАСС, это следует из обновленного санкционного списка, размещенного сегодня на сайте президента Украины Петра Порошенко.

Украинским интернет-провайдерам предписано блокировать доступ к ресурсам каналов, в том числе к их субдоменам. В частности, под блокировку попадут сайты rtr-planeta.com, russia.tv, vesti.ru, tvkultura.ru, digitalrussia.tv.

Ранее в Украине была запрещена эфирная трансляция этих каналов.

Также в санкционный список Киева включены МИА "Россия сегодня" и агентство "РИА Новости Украина". Украинским провайдерам предписано заблокировать доступ к сайтам "Россиясегодня.рф", "Sputniknews.com", "Ria.ru", "Rsport.ria.ru", "1prime.ru", "Realty.ria.ru" и "rian.com.ua".

Указом президента Украины вводится "блокирование активов указанных агентств, ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования, блокировка интернет-провайдерами доступа к их интернет-ресурсам".-0-