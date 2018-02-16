В Великобритании мужчина провалился в канализацию и путешествовал там 3 дня

Житель Британии провалился в канализационный люк и провел в разветвленных тоннелях три дня. Об этом сообщают информагентства.
48-летний житель Лондона утверждает, что провел под землей трое суток. Он провалился в открытый люк и решил найти выход на поверхность самостоятельно. Извлечь его сумели из коллектора в Ромфорде (пригород Лондона).
Крики британца о помощи услышали местные жители. Они долго не понимали, откуда исходит звук и вызвали полицию. Та приняла решение спуститься в коллектор, где и обнаружила мужчину.
Представитель компании, отвечающей за состояние коммуникаций заявил, что мужчина мог попасть туда через водосток, расположенный примерно в полутора километрах от места его обнаружения. Сам же мужчина утверждает, что прошел не менее 10 км.
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