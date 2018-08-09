В Великобритании на пожаре возник огненный торнадо

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожарные, тушившие возгорание в британском графстве Дербишир, стали очевидцами необычного атмосферного явления - огненного торнадо. Его температура могла достигать 1000 градусов, сообщают информагентства.

Пожар возник на территории завода по изготовлению пластмассы. На ликвидацию возгорания выехало несколько пожарных бригад. Момент появления огненного торнадо спасателям удалось снять на видео.

Это атмосферное явление возникает, когда пламя из нескольких источников объединяется и раскаленный воздух поднимается вверх.

Возгорание на территории завода по изготовлению пластмассы в Дербишире тушили около 12 часов. Местным жителям пришлось закрыть окна в своих домах, чтобы не задохнуться от запаха гари. Пострадавших нет.-0-