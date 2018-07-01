В Вене прошла акция протеста против 12-часового рабочего дня

В Вене прошла многотысячная акция протеста против планов правительства Австрии увеличить допустимую продолжительность рабочего дня до 12 часов, а рабочей недели - до 60 часов. По данным полиции, в митинге приняли участие 80 тыс. человек, по информации профсоюзов, 100 тыс. участников.

До сих пор продолжительность рабочего дня в Австрии составляет 8 часов, а рабочей недели - 40 часов. Но уже сейчас предприятия имеют право занимать сотрудников в течение десяти часов в день и 50 часов в неделю.

Соответствующий законопроект будет выставлен на голосование в австрийском парламенте 5 июля. Под давлением оппозиции правительство смягчило нормы ранее подготовленного законопроекта, отдав увеличение рабочего времени на усмотрение работодателя.