В Венесуэле из-за землетрясения накренился небоскреб

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недостроенный небоскреб в Каракасе (Венесуэла) заметно накренился после сильного землетрясения, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию в Twitter министра внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Нестора Ревероля.

Последние пять этажей старого финансового центра Confinanzas, который расселили еще три года назад, накренились на 25 градусов. Сейчас оценивается нанесенный ущерб.

Высота здания около 190 м. Его строительство прекратилось в 1994 году.

По оценкам Венесуэльского фонда сейсмологических исследований, эпицентр находился в 19 км от Ягуарапаро в штате Сукре на севере страны. Магнитуда землетрясения составила 6,3. Стихия не привела к гибели людей и не причинила серьезного материального ущерба.-0-