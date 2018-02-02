В вопросах цифровизации важно взаимодействие стран - Сагинтаев

2 февраля, Алматы /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. В вопросах цифровизации важно взаимодействие стран. Об этом заявил премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев на международном форуме "Цифровая повестка в эпоху глобализации" в Алматы.

"Безусловно, каждая страна по-своему двигается, но раз мы обсуждаем, важно, чтобы мы смогли интегрироваться в цифровой сфере после проведения реформ по цифровизации в каждой из стран", - сказал Бакытжан Сагинтаев.

"Мы второй год живем цифровой повесткой. 10 лет назад мы в Казахстане начали оказывать электронные услуги, задача - до 80% госуслуг перевести в электронный формат. Территория очень большая, до 2020 года полностью покроем широкополосным интернетом сельские районы. Вовлеченность населения в "цифру", получение госуслуг должно быть модным, бумажный вид - отсталый. Мы со школы готовим математиков, программистов, во всех университетах перенаправляем курсы, чтобы готовить достаточное число специалистов", - отметил премьер-министр.

Бакытжан Сагинтаев также подчеркнул, что в Казахстане создаются условия для технологического предпринимательства.-0-