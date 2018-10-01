Вертолет пропал в Иркутской области

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вертолет Robinson, на борту которого находились пилот и пассажир, пропал в Бодайбинском районе Иркутской области, сообщает ТАСС.
Пилот не вышел на связь. Предполагается, что вертолет зацепил линии электропередачи и упал в реку Витим. На место ЧП направлены спасатели, а также вертолет Ми-8.
Как сообщил мэр Бодайбо Евгений Юмашев, в районе семь частных вертолетов, один из которых упал. Он принадлежал артели старателей "Витим".
О жертвах и пострадавших пока не сообщается, по факту пропажи вертолета начата проверка.
Бодайбинский район находится на востоке Иркутской области, граничит с Якутией, Бурятией и Забайкальским краем. Витим относится к одной из крупнейших рек Восточной Сибири.-0-
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