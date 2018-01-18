Владельцы экстремального аттракциона выбросили тело погибшей туристки в реку

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Перу в реке Виниканота было найдено тело туристки Нэтали Салазар, которая погибла 2 января 2018 года. Как пишет The Sun, 28-летняя женщина погибла после прыжка с обрыва на тарзанке, а владельцы этого экстремального аттракциона выбросили труп в ближайшую реку, чтобы избежать ответственности.
В ходе расследования преступники были разоблачены. Сообщается, что испанка Нэтали Салазар приехала провести новогодние праздники в Перу, она отдыхала недалеко от руин Инкана и Морея. Перед самым отъездом женщина решила попробовать популярный у туристов аттракцион - тарзанку The Flight of the Condor, которая считается одной из самых длинных в мире. Прыжок на тарзанке закончился трагически.
Владелец и работник аттракциона давали противоречивые показания по поводу случившегося. Один сказал, что женщина ударилась головой, а другой утверждал, что некий мужчина сел в одну корзину с женщиной, поэтому трос не выдержал и оборвался. Позднее мужчины признались работникам полиции, что сами бросили тело погибшей в реку, теперь им грозит суд.-0-
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